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Bodrum'daki yangında sigara izmariti şüphesi

BODRUM'da, yol kenarına atılan sigara izmaritinden başladığı sanılan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 24'ü makilik olmak üzere 26 hektarlık alan yandı. Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ni Akyarlar Mahallesi'ne bağlayan...

Bodrum'daki yangında sigara izmariti şüphesi
BODRUM'da, yol kenarına atılan sigara izmaritinden başladığı sanılan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 24'ü makilik olmak üzere 26 hektarlık alan yandı.
Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ni Akyarlar Mahallesi'ne bağlayan karayolu kenarında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgede saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Tatil sitelerinin içerisine kadar giren alevler, vatandaşa korkulu anlar yaşattı. Yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında, soğutma çalışmaları halen sürüyor. Ayrıca Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki 3 sitedeki yaklaşık 400 kişi, gece boyunca korkudan evlerine giremedi. 24 hektar makilik alan ve 2 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangında, 30 zeytin ağacı ise kül oldu. Yangında 5 kümes ve 6 evde ise kısmen zarar oluştuğu belirtildi. Polis ve belediye ekiplerinin zarar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
AKUT LİDERİNDEN TEPKİ
Bölgede yürütülen çalışmalara ekibiyle katılan AKUT Bodrum ekibi lideri Sadettin Uslu, "Defalarca söyledik, duyurular yaptık, el ilanları dağıttık. 'Lütfen içtiğiniz sigarayı otomobilden yola atmayın, içtiğiniz su şişelerini ve bira şişelerini yola otlara atmayın. Anız ve çöp yakmayın' diye. Bunlar serseri mayın gibi her an büyük felaketlere yol açabilecek unsurlar. Bu yangında da onlarca ev yanmaktan son anda kurtuldu, yüzlerce insan saatlerce kabusu yaşadı. Yangının çıktığı bölgede ormanlık alan olmaması büyük bir şans. Yoksa kimse bu felaketin önüne geçemezdi" dedi.

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