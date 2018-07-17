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Bodrum'da yangın: 3 hektar makilik ve tarım arazisi zarar gördü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde, otluk alanda çıkan, makilik ve tarım arazilerine sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 hektar makilik ve...

Bodrum'da yangın: 3 hektar makilik ve tarım arazisi zarar gördü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde, otluk alanda çıkan, makilik ve tarım arazilerine sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 hektar makilik ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Konacık Mahallesi'nde sitelere yakın alandaki otluk bölgede, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, çevredeki makilik alan ile tarım arazilerine de sıçradı. Yangın bölgesindeki site sakini ve çalışanları, bahçe hortumları ve kovalarla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve orman ekipleri de çalışma başlattı. AKUT ekipleri de bölgede çalıştı. 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 hektar makilik, 1 hektar ise tarım arazisi zarar gördü.
Yol kenarına atılan sigara izmaritinden başladığı sanılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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