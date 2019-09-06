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Bodrum'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede...
GÜVENLİK 06.09.2019, 10:13
Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan M.V.B. ve A.P.'nin uyuşturucu madde sattıklarını belirledi. Ekipler, dün sabah operasyon düzenledi. İki şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 10 gram kokain ele geçirildi.
M.V.B. ve A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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