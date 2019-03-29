Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...

Bodrum'da, tersanedeki gulette yangın

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, yüzlerce yatın yer aldığı tersanede, bakım için bulunan gulette yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibi ve tersane çalışanlarının müdahalesiyle diğer yatlara sıçramadan söndürüldü. İçmeler...

Bodrum'da, tersanedeki gulette yangın

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, yüzlerce yatın yer aldığı tersanede, bakım için bulunan gulette yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibi ve tersane çalışanlarının müdahalesiyle diğer yatlara sıçramadan söndürüldü.
İçmeler mevkisinde bulunan tersanede, sezon öncesi bakımı yapılan gulette, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı sanılan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzlerce yatın bakım için bulunduğu tersanedeki guleti saran alevler, itfaiye ekibi ve tersane çalışanları ile Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin müdahalesiyle diğer yatlara sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328