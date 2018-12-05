Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama

BODRUM (Muğla), (- BODRUM'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği...

Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama

BODRUM (Muğla), (- BODRUM'da tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla, ilçede tefecilik yaptığı öne sürülen A.K. ve A.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 222 mermi, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve A.T., bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort