Bodrum'da sitedeki evin terasında patlama

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'un Gümbet Mahallesi'ndeki sitede bulunan evin terasında, büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Buzdolabından kaynaklandığı sanılan patlamada, çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Düşen beton parçaları, park halindeki hafif ticari araçta hasara yol açtı.

Gümbet Mahallesi'ndeki sitede yer alan evin terasında, saat 10.00 sıralarında, büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ile polis ekipleri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ile Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri sevk edildi. Patlama nedeniyle site sakinleri, kısa süreli panik yaşarken, mahalleli de telaşla evlerinden dışarı fırladı. Patlamanın, terastaki buzdolabından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama nedeniyle sitede bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Evden kopan beton parçaları ise sokakta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşüp, hasara neden oldu. Polis, patlamanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.



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