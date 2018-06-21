Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı

BODRUM'daki  bir eğlence mekanı önündeki silahlı saldırıda, 1'i şarkıcı, 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Olay, saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Bodrum ve...

Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı
BODRUM'daki  bir eğlence mekanı önündeki silahlı saldırıda, 1'i şarkıcı, 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Bodrum ve İstanbul'da eğlence mekanları bulunduğu belirtilen Mehmet Ali Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında olay yerinden geçen şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı. Şüphelilerin Bodrum'a getirileceği belirtildi.
Olayda hayatını kaybeden Sürensoy'un ve Tülü'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325