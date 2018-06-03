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Bodrum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da fitness ve spor merkezinin çalışanlarıyla bir grup tatilci arasında çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla yaralandı. İstanbul'dan Bodrum'a bir haftalık tatile geldikleri öğrenilen 3 kişi, dün saat...

Bodrum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da fitness ve spor merkezinin çalışanlarıyla bir grup tatilci arasında çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla yaralandı.
İstanbul'dan Bodrum'a bir haftalık tatile geldikleri öğrenilen 3 kişi, dün saat 18.30 sıralarında, Gümbet Mahallesi'ndeki bir fitness ve spor merkezine gitti. İçeri girmek isteyen tatilciler, iddiaya göre, temizlik nedeniyle kapalı olduğu gerekçesiyle alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredekiler ayırdı. 3 kişi yaşanan olayın arından otoparktaki otomobillerinin yanına doğru yürürken, spor salonu çalışanı 8 kişi de peşlerinden gitti. Kavga, burada tekrar alevlendi. Kavga sırasında, D.A. (38), otomobildeki tabancasını alıp, fitness ve spor merkezi çalışanlarının üzerine ateş etti. Hüseyin Özsu (29) sol topuğundan, Uğur Danki (29) ise sağ baldırından isabet eden mermilerle yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis, tatilcilerden M.D. ve K.S.'yi gözaltına aldı, D.A.'nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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