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Bodrum'da marangozhanede yangın
BODRUM'daki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yakaköy Mahallesi'nde mobilya üretimi yapılan marangozhanede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler,...
GÜVENLİK 04.09.2019, 16:29
BODRUM'daki bir marangozhane, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yakaköy Mahallesi'nde mobilya üretimi yapılan marangozhanede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tüm işletmeyi sardı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşletmeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürdü. Marangozhane, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Yakaköy Mahallesi'nde mobilya üretimi yapılan marangozhanede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tüm işletmeyi sardı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşletmeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürdü. Marangozhane, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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