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Bodrum'da, işyerinden hırsızlığa 2 tutuklama

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir marketten 2 bin lira değerindeki anfiyi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, tutuklandı. Turgutreis Mahallesi'nde market işleten Arif İğdeli(24), işyerinden...

Bodrum'da, işyerinden hırsızlığa 2 tutuklama

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir marketten 2 bin lira değerindeki anfiyi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, tutuklandı.
Turgutreis Mahallesi'nde market işleten Arif İğdeli(24), işyerinden 2 bin liralık anfiyi çalan 13 yaşındaki H.D.'yi yakalayıp, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, H.D. ile birlikte 4 kişinin daha hırsızlık için İzmir'den Bodrum'a geldiğini belirledi. İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma, Aydın Kurtuluş  (46), Görkem Çamlı (23), V.E. (18) ve F.Ç.yi (43) yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çamlı ve Kurtuluş tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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