Bodrum'da göçmen kaçakçılığından 11 kişi adliyede (2)

HEPSİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı.
Mehmet Can MERAL / BODRUM (MUĞLA), ()
HEPSİ TUTUKLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı. Mehmet Can MERAL / BODRUM (MUĞLA), ()
28 Mart 2019 Perşembe 18:51
HEPSİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, sevk edilidği adliyede tutuklandı.
Mehmet Can MERAL / BODRUM (MUĞLA), ()
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