Bodrum'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Bitez Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda, kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen H.B.Ö, S.D, H.T. ve G.K. ile 3'ü Kırgızistan ve 2'si Gürcistan uyruklu 5 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Muğla Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyette sorguları devam eden 4 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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