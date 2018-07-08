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Bodrum'da denizde 9 kaçak yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan fiber tekne ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 9 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bodrum...

Bodrum'da denizde 9 kaçak yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan fiber tekne ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 9 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Karaada Adası açıklarında bir teknede kaçaklar olduğunu bilgisi üzerine bugün saat 13.00 sıralarında harekete geçti. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, söz konusu fiber tekneyi durdurdu. Teknedeki 6'sı Irak, 1'i Suriye, 1'i Filistin, 1'i de Pakistan uyruklu kaçağı, kendi botlarına alarak kurtardı. 1 kadın 4'ü çocuk 9 kaçak, Bodrum Limanı'na getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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