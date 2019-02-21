Bodrum'da barınakta demirli yatta yangın çıktı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle ahşap yatta yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap yat kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Barınakta demirli 8 metrelik 'Mavikuş' isimli ahşap yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin güvertesini kaplarken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık yarım saat boyunca müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, ahşap yattaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, değeri 500 bin TL olduğu öğrenilen ahşap yat kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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