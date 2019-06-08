Bodrum'da 51 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 08.45 sıralarında Yalıkavak açıklarında, içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 37'si Suriye, 8'i Irak ve 6'sı Filistin uyruklu toplam 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 18'i erkek, 10'u kadın, 23'ü çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri yapılan göçmenler ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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