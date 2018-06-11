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Bodrum'da 21 kaçak yakalandı

BODRUM'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 kişilik grup, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Bodrum'un Bağla Koyu Mevkii'nden lastik botla dün sabah bir grubun denize açıldığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri,...

Bodrum'da 21 kaçak yakalandı
BODRUM'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 kişilik grup, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum'un Bağla Koyu Mevkii'nden lastik botla dün sabah bir grubun denize açıldığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik bot, durduruldu. Bottaki 11'i Irak ve 10'u Suriye uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak yakalandı. 4'ü çocuk 5'i kadın 21 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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