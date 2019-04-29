Bodrum'da 2 kilo 115 gram skunk ele geçirildi

BODRUM'da bir eve düzenlenen operasyonunda, 2 kilo 115 gram skunk ele geçirildi. Sentetik uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum'da yaşayan H.İ.G. ve Y.G.'nin turizm sezonuyla birlikte uyuşturucu madde satmaya hazırlandığı bilgisini aldı. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Çimen' ile geçen cumartesi günü şüphelilerin Turgutreis Mahallesi'ndeki evlerine operasyon yapıldı. Operasyonda satışa hazır halde 2 kilo 115 gram skunk ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 365 lira ve 80 euro'ya el konuldu, H.İ.G. ve Y.G. gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.G. tutuklanırken, Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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