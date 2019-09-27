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Bodrum'da 18 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Kadir ÖZEN/ BODRUM (Muğla), )- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekne ile kaçak geçiş yapmak isteyen 18 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 15.00'te gelen ihbarla,...
GÜVENLİK 27.09.2019, 10:23
Kadir ÖZEN/ BODRUM (Muğla), )- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber tekne ile kaçak geçiş yapmak isteyen 18 kaçak göçmen ve 1 Türk organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 15.00'te gelen ihbarla, Bodrum'un Bitez Koyu'ndaki fiber teknede kaçak göçmenlerin bulunduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan fiber teknede, Suriye uyruklu 18 göçmen ile 1 Türk organizatör yakalandı.
9'u erkek, 4'ü kadın, 5'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik Botu ile kıyıa çıkarıldı. Fiber tekne de yedeklenerek kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Organizatör ise gözaltına alındı.
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