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Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), () - BODRUM açıklarında 3 lastik botta toplam 60 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan 1 Türk yakalandı. Çarşamba günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 02.30, 04.00 ve 06.00 sıralarında,...

GÜVENLİK 23.08.2019, 09:38
Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), () - BODRUM açıklarında 3 lastik botta toplam 60 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan 1 Türk yakalandı.
Çarşamba günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 02.30, 04.00 ve 06.00 sıralarında, Akyarlar açıklarında 3 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 28'i Suriye, 16'sı Filistin, 8'i Kongo, 3'ü Nijerya, 2'si Mısır, 1'i Togo, 1'i Kamerun ve 1'i Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere 60 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan 1 Türk yakalandı. 31'i erkek, 15'i kadın, 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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