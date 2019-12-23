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Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere lastik botla denize açılan 31 kaçak, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Bodrum ilçesinde geçen 21 Aralık’ta saat 07.00 sıralarında Turgutreis...
GÜVENLİK 23.12.2019, 01:16
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere lastik botla denize açılan 31 kaçak, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Bodrum ilçesinde geçen 21 Aralık’ta saat 07.00 sıralarında Turgutreis açıklarında devriye görevini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Yapılan operasyonda Suriye, Güney Afrika ve Irak uyruklu 31 kaçak yakaladı. Kimlik tespitlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürülen kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
Bodrum ilçesinde geçen 21 Aralık’ta saat 07.00 sıralarında Turgutreis açıklarında devriye görevini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubunu fark etti. Yapılan operasyonda Suriye, Güney Afrika ve Irak uyruklu 31 kaçak yakaladı. Kimlik tespitlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürülen kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
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