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Bodrum açıklarında 113 kaçak göçmen yakalandı
Kadir ÖZEN / BODRUM (Muğla), ) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı. Bodrum'da geçen cuma günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.20, 04.40 ve...
GÜVENLİK 23.09.2019, 10:14
Kadir ÖZEN / BODRUM (Muğla), ) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 113 kaçak göçmen yakalandı.
Bodrum'da geçen cuma günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.20, 04.40 ve 05.38'de, Bitez ve Çelebi Adası önlerinde 3 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 86'sı Suriye, 20'si Filistin, 5'i Irak, 1'i Mısır ve 1'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 113 kaçak göçmen yakalandı. 57'si erkek, 31'i kadın ve 25'i çocuk olan grup kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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