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Bodrum 3 hektar makilik yandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, yol kenarında başlayan, yakındaki makilik ile tarım arazilerine de sıçrayan yangında, alevlerin yerleşim yerine doğru yayılması paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince evlere ulaşmadan...

Bodrum 3 hektar makilik yandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, yol kenarında başlayan, yakındaki makilik ile tarım arazilerine de sıçrayan yangında, alevlerin yerleşim yerine doğru yayılması paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince evlere ulaşmadan güçlükle söndürülürken, 3 hektar makilik ile tarım arazisi zarar gördü.
Bodrum'un kırsal Dereköy Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı sanılan yangında, alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki makilik ile tarım azilerine ulaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere su sıkarak, müdahale eden itfaiye ekiplerine, tatilciler ve yakında evleri bulunanlar da ellerindeki kazma, kürek ve çalılarla destek verdi. Alevlerin bir ara evlere doğru yönelmesi, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, bu bölümlerde yoğunlaşıp, alevleri evlere ulaşmadan 45 dakikalık müdahale sonucu söndürdü. Yangında ilk belirlemelere göre, 3 hektar makilik ve içindeki 20 zeytin ağacının bulunduğu tarım arazisi zarar gördü.
Dereköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çıtak (65), "Yangına, atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu düşünüyoruz. Yoksa burada başka bir nedenle yangın çıkacağını sanmıyoruz. Tatilciler, biraz daha dikkatli olmalı" dedi.

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