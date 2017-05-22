'Bizim arsamız' deyip yolu kapattılar

Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), () - MERSİN- Antalya karayolunun Anamur İlçesi'ndeki yaklaşık 3 dönümlük bölümü, 'tapulu arazimiz' diyen kişilerce kapatıldı.

Yenileme çalışması nedeniyle kapalı olan yolun Çarıklar Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 dönümlük kısmının kendilerine ait olduğunu öne süren 59 yaşındaki Mehmet Toru, 61 yaşındaki Hatice Felek ve 69 yaşındaki Emiş Azıtepe, geçmiş dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden istimlak paralarını alamadıklarını ileri sürerek yolun bir bölümünü ağaç parçalarıyla geçişe kapattı. Karayollarına defalarca dilekçe verdiklerini ancak bir türlü sonuç alamadıklarını iddia eden Mehmet Toru, söz konusu arazide toplam 8 hissedarın bulunduğunu ve ellerinde tapularının olduğunu söyledi. Antalya-Mersin D-400 karayolunun Mersin yönünde yolun ortasına çaktığı demir çiviler ile sınırları belirlemeye çalışan Toru, paralarını almadan yolu trafiğe açmayacaklarını söyledi. Mehmet Toru ''Buraların dönümü 400 bin lira. Arazimizin yaklaşık 3 dönümlük kısmını Karayolları işgal etti. Kaç defa paramızı ödemelerini istedik. Her defasında çözeceklerini söylüyorlar ama şu ana kadar bir çözüm bulamadık. Biz de mecburen bu yola başvurduk'' dedi.

Yolun sıcak asfalt yapılan Kocaçay Köprüsü Anamur Çarıklar ve Bozdoğan Mahalleleri arasındaki kesimin kendilerine ait olduğu iddia ettikleri bölümünde asfalt yapılmasına da izin vermeyen varisler, toplam 1.2 milyon lira olduğunu öne sürdükleri paralarını istedi. Paralarının ödenmemesi durumunda yolu açmayacaklarını kaydeden 8 kişi, sorunun çözümü konusunda yetkililere çağrıda bulundu.



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