Biyoenerji ile uyuşturucu bağımlısı yaptığı iddiası

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de yatırım yapan İran asıllı iş adamı Hossein Mirzaei, eşi ve 2 çalışanı, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İranlı iş adamının, biyoenerji gücü ile tedavi uygulama bahanesi ile kendisine gelenleri uyuşturucu bağımlısı yaptığı ileri sürüldü.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de yerel bir televizyon kanalı kuran, arsa alımları yapan İran asıllı iş adamı Hossein Mirzaei ve eşi Çiğdem Mirzaei'yi takibe aldı. Uzun süren takip sonrasında Hossein Mirzaei'nin uyuşturucu sattığı belirlendi. Hossein Mirzeai, eşi Çiğdem Mirzeai ile yanında çalışan Afganistan ve İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 54 küçük paket içerisinde 69 gram eroin, 2 poşet içerisine 212 gram eroin, 4 poşet içerisinde 203 gram metamfetamin, 18 gram Afyon sakızı ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Hossein Mirzaei'nin biyoenerji kullanarak kendisinin vücuttaki ağrıları tedavi ettiği yönündeki söylemleri ile kendisine gelen kişilerin içeceklerine uyuşturucu madde katarak, uyuşturucu bağımlısı yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Hossein Mirzaei, eşi ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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