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Bitlis’te uyuşturucu ve kaçak cep telefonuna 3 gözaltı
BİTLİS'te yol kontrol uygulamalarında 972 gram metamfetamin maddesi ile 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince...
GÜVENLİK 08.10.2019, 10:43
BİTLİS'te yol kontrol uygulamalarında 972 gram metamfetamin maddesi ile 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir araç duruduruldu. Araç içindeki 2 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 972 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Yine ekiplerce durdurulan başka bir araçta yapılan aramalarda ise ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen çeşitli marka ve modellerde toplam 77 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir araç duruduruldu. Araç içindeki 2 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 972 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Yine ekiplerce durdurulan başka bir araçta yapılan aramalarda ise ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen çeşitli marka ve modellerde toplam 77 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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