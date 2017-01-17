Bitlis’te terör operasyonu: 6 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Güroymak İlçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucunda, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla 'Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapmak' suçlamasıyla bu sabah Güroymak ilçesinde 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon neticesinde Ö.S., E.O., O.E., R.Ş., M.Ş.T. ve Z.U. yakalanmıştır. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel yayın ve dijital malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."