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Bitlis’te PKK'nın toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
GÜVENLİK 17.01.2020, 19:19
BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek, sığınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-02' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, Kalaşnikof piyade tüfeği, 17 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve toprağa gömülü 3 jelikan bidon içerisine gizlenmiş 955 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelerden bir kısmı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek, sığınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-02' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, Kalaşnikof piyade tüfeği, 17 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve toprağa gömülü 3 jelikan bidon içerisine gizlenmiş 955 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelerden bir kısmı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.
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