Bitlis’te PKK'dan bombalı tuzak; 1 asker yaralı

Olay, Hizan ilçesi kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. PKK'lı teröristlerin araziye döşediği el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Olay, Hizan ilçesi kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. PKK'lı teröristlerin araziye döşediği el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.