Bitlis’te el yapımı patlayıcı bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’in Hizan İlçesi kırsalında bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hizan İlçesi'ne bağlı Harmandöven Köyü, Otluca Mezrası Güner Tepe bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında yapılan arama tarama faliyetlerinde toprağa gömülü vaziyette bir el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Patlayıcı alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’in Hizan İlçesi kırsalında bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.