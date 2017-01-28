Bitlis’te 180 polisle asayiş uygulaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’te 180 polisle kent merkezinde asayiş uygulaması yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezindeki kahvehaneler, kıraathaneler ve bazı işyerlerinde asayiş uygulaması yaptı. Çalışanların ve müşterilerin kimlik sorgularını yaptı. Ekipler, Ahmet Eren Bulvarı'ndaki Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulan araçları aradı, kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüslerinin bagajları da dedektör köpek ‘Dike’ yardımıyla arandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Akbıyık, 81 ilde eşzamanlı yapılan uygulamanın kar yağışına rağmen Bitlis’te de 3 farklı noktada gerçekleştirildiğini söyledi.

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