Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

Bitlis’te 1 kilo 400 gram ‘marok’ ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 401 gram marok ile 647 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı. Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği...

Bitlis’te 1 kilo 400 gram ‘marok’ ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 401 gram marok ile 647 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında ilçede şüphe üzerine E.E. yönetimindeki araca dur ihtarında bulundu. Polisi gören E.E., araçtan inip, elindeki siyah poşetle kaçmaya başladı. E.E., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı, yanındaki T.T. ise araçta gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 114 gram marok adlı uyuştuducu ele geçirildi.
E.E. ve T.T.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucuyu aldıkları belirtilen Ç.T.'nin evinde ve işyerinde de arama yapıldı. Aramalarda 287 gram marok bulundu, Ç.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve Ç.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, T.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İlçede düzenlenen bir başka operasyonda ise bir evde yapılan aramada satışa hazır halde 647 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan evsahibi M.B. tutuklandı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort