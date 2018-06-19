Bitlis'teki operasyonda bulunan EYP'ler imha edildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis Valiliği tarafından Tatvan ilçesine bağlı Güreşçi köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, dün 2 el yapımı patlayıcının bulunduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında, patlayıcıların kontrollü imha edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis İli Tatvan İlçesi Güreşçi Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetinde, 18.06.2018 günü 2 adet El Yapımı Patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, İlimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 2 el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.