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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
BİTLİS'te, jandarma ekiplerince, eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı...
GÜVENLİK 24.09.2019, 12:43
BİTLİS'te, jandarma ekiplerince, eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı araştırmalarda B.P.'nin evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin Tatvan ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi. Olayla ilgili B.P. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı araştırmalarda B.P.'nin evinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin Tatvan ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 4 ecstasy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL ele geçirildi. Olayla ilgili B.P. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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