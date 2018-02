Bitlis'te terör operasyonu: 8 tutuklama

BİTLİS'te, polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Ayrıca yine 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'PKK propagandası' yaptıkları iddasıyla hakkında arama bulunan 1 kişi ile, kesilmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

Bitlis ili Merkez, Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü için faaliyetlerinde bulunmak, terör örgütü üyesi olmak suçlaması ile bugün 9 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda şüpheli U.S., M.Ç., N.T., M.Z.D., H.İ., A.B, M.E., S.E ve S.T. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü/ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.S., M.Ç., N.T., A.B, M.E. ve S.E.tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında arama kararı bulunan O.A Batman’da gözaltına alındı. Bitlis’e getirilen O.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan, hakkında 1 Yıl, 6 ay, 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan İ.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.