Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS merkezindeki kırsal bölgede yapılan arazi aramasında teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze yakın bölgedeki kırsal alanda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 'Şehit J.Bnb. Zafer AKKUŞ 2019-51' adı verilen operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bugün bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında, 650 kilogram ağırlığında farklı muhteviyatlarda gıda ürünü bulundu.

Araziye gizlenmiş olarak bulunan yaşam malzemeleri imha edilerken, bölgedeki operasyon sürdürülüyor.



