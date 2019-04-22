Bitlis'te PKK'ya ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Şehit Jandarma Assubay Çavuş Mehmet Volkan-47' adlı operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere toprağa gömülü malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Assubay Çavuş Mehmet Volkan-47' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama-tarama çalışması sırasında toprağa gömülü 500 litrelik su tankı içerisinde el yapımı patlayıcı imal etmek için kullanılar malzemeler buldundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1 anahtar takımı, kumanda olarak kulanılan 1 el telsizi, 4 oto kumandası, 2 metre elektrik kablosu, 1 el feneri, 1 şarjör kütüklüğü ile çok miktarda yaşamsal gıda, sağlık ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.



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