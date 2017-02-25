Bitlis'te PKK'ya ağır darbe; 8 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçti (3)

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Bitlis Valiliği, 10 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyon ile ilgili açıklama yaptı. Operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis merkez Sehi ve Ölek bölgesinde 23 Şubat 2017 tarihinde başlatılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' esnasında, teröristlerle 24 Şubat 2017 günü temas sağlanmıştır. Temas sonrası bölgeye uçak ve helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlenmiştir. 25 Şubat 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda, güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ı şehit eden teröristin de içinde bulunduğu 10 terörist silahları ile birlikte ölü olarak, 2 terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında 1 adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen sığınaktan 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 4 adet el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir"

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