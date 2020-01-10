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Bitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu
GÜVENLİK 10.01.2020, 19:15
BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu. Sığınaklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kırsal bölgede terör örgütünün kış üslenmesine yönelik olarak sürdürdüğü operasyonlarda, içerisinde teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Düzenlenen 'Kıran-8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-02' operasyonunda, sığınaklarda yapılan aramalarda 5 pil şarj cihazı, 74 kitap, makas, 3 büyük tüp, 10 metre tüp hortumu, set üstü ocak, bir çift terlik, bir çift ayakkabı, çok miktarda sabun, mekap ayakkabı, lastik ayakkabı, ısıtıcı, üçlü piriz, 65 kilogram yaşam ve gıda malzemesi, 2 testere, 20 kalem, kazma, 2 ampul, muhtelif cins ve miktarda doküman ile mutfak temizlik malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kırsal bölgede terör örgütünün kış üslenmesine yönelik olarak sürdürdüğü operasyonlarda, içerisinde teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Düzenlenen 'Kıran-8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-02' operasyonunda, sığınaklarda yapılan aramalarda 5 pil şarj cihazı, 74 kitap, makas, 3 büyük tüp, 10 metre tüp hortumu, set üstü ocak, bir çift terlik, bir çift ayakkabı, çok miktarda sabun, mekap ayakkabı, lastik ayakkabı, ısıtıcı, üçlü piriz, 65 kilogram yaşam ve gıda malzemesi, 2 testere, 20 kalem, kazma, 2 ampul, muhtelif cins ve miktarda doküman ile mutfak temizlik malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
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