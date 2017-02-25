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Bitlis'te PKK'dan gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-BİTLİS’te polisin 14 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla...

Bitlis'te PKK'dan gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-BİTLİS’te polisin 14 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bitlis merkez ile Tatvan, Adilcevaz, Mutki ve Ahlat ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.Ş.Ö., C.K., Ö.T., F.K., R.A., N.K., İ.Y., S.B., S.G., Y.S. ve B.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişinin sorgularının tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edildi. N.K., İ.Y., S.B., S.G., Y.S. ve B.Y. 'PKK/KCK terör örgütüne milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

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