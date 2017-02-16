Bitlis'te kaza: 5'i öğrenci 6 yaralı

Fettah YEŞİLYAPRAK/TATVAN (Bitlis), () - BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde minibüsle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Başhan Köyü yakınlarında meydana geldi. Muş yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 F 0049 plakalı minibüs, iddiaya göre yolun kaygan olması ve hatalı sollama nedeniyle, karşı yönden gelen 35 HB 3464 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan ve Muş’a voleybol maçına giden 5 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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