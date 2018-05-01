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Bitlis'te jandarma ve polisten ortak asayiş uygulaması 

BİTLİS'te jandarma ve polis ekipleri ortak asayiş uygulaması yaptı. 60 ekip ve 640 personelin görev yaptığı uygulamada,1995 kişinin sorgusu yapıldı,109 araç kontrol edildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı  ve İl Emniyet Müdürlüğü...

Bitlis'te jandarma ve polisten ortak asayiş uygulaması 
BİTLİS'te jandarma ve polis ekipleri ortak asayiş uygulaması yaptı. 60 ekip ve 640 personelin görev yaptığı uygulamada,1995 kişinin sorgusu yapıldı,109 araç kontrol edildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı  ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde ortak asayiş uygulaması yaptı. 'Türkiye güven ve huzur' uygulaması adıyla yapılan kontrollerde, 60 ekip ve 640 personel görev yaptı. Kontrollerde, 1995 şahsın sorgusu yapılırken, 109 araç kontrol edildi ve hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Denetimler kapsamında, 5 araç sahibine 667 TL idari para cezası uygulandı.

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