Bitlis'te FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasına yönelik bugün Bitlis merkezli Muş ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda V.Ç., M.E.Y., V.K., V.C., T.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasına yönelik bugün Bitlis merkezli Muş ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda V.Ç., M.E.Y., V.K., V.C., T.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.