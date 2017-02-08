Bitlis'te FETÖ operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Bitlis merkezli 7 ayrı il ve 3 ilçede yapılan operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki, Adilcevaz ilçeleri ve Ankara, İzmir, Sivas, Kayseri, Zonguldak, İstanbul ve Aksaray illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan, aralarında askeri personel, öğretmen ve sağlık personelinin de bulunduğu 23 şahıstan adli makamlara sevki sağlanan M.M. , H.K. ve M.G.K isimli 3 şahıs tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş; A.E., E.A., G.S.Ç., H.Ö.S., H.A., H.Y.E., M.A.K., M.K., S.K., A.K., K.Y., Ö.Ö., A.Ç., E.G., E.K., S.S., M.O., A.T. isimli şahıs adli kontrol şartı ile A.A. isimli şahıs yurt dışı yasağı ile H.A. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzden serbest kalmıştır."