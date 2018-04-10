Bitlis'te EYP patladı: 1 asker şehit oldu (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, şehit olan Uzman Çavuş Sefa İzbudak ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde 10.04.2018 günü saat 20:30 sıralarında intikal halinde olan Jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."