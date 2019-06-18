Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu' kategoride aranıyormuş

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2 gün önce Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin, 'turuncu' kategoride yer alan, sözde 'Sason' sorumlusu, 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğunun tespit edildiği, bölgede bugün yapılan...

Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu' kategoride aranıyormuş

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2 gün önce Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin, 'turuncu' kategoride yer alan, sözde 'Sason' sorumlusu, 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğunun tespit edildiği, bölgede bugün yapılan operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, önceki gün, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis Doğruyol köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "Terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir" denildi.
Açıklamada, ayrıca bugün Bitlis'in Yenice köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, 'Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu' kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328