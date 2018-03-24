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Bitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildi

BİTLİS’te, Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen Batman, Muş ve Siirt illerinde polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan...

Bitlis'te ele geçirilen teröristlerin patlayıcıları imha edildi
BİTLİS’te, Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen Batman, Muş ve Siirt illerinde polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar, uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Bitlis Valiliği, Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından 21-24 Mart tarihleri arasında yürütülen ve Muş, Siirt, Batman illerinden polisin de destek verdiği Bitlis'e bağlı Sehi Ormanları Kayalıbağ bölgesindeki operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon esnasında yapılan temas araması (T/A) faaliyetinde, toprağa gömülü vaziyette 16 el yapımı patlayıcı, 1 roket mühimmatı, 50 metre kablo, 100 metre bakır tel, 48 tüp, 171 pil, 1 sığınak, 7 terörist mevzii ve muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiş, tespit edilen sığınak ve terörist mevziileri kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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