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Bitlis'te dereye giren 2 kuzenden biri öldü, diğeri kayboldu

BİTLİS'in Hizan ilçesi yakınındaki Cehennem deresine giren iki kuzenden biri boğuldu, diğeri ise kayboldu. Olay, bugün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi'nde meydana geldi. Diyar Çoban (16), aynı yaştaki kuzeni...

Bitlis'te dereye giren 2 kuzenden biri öldü, diğeri kayboldu
BİTLİS'in Hizan ilçesi yakınındaki Cehennem deresine giren iki kuzenden biri boğuldu, diğeri ise kayboldu.
Olay, bugün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi'nde meydana geldi. Diyar Çoban (16), aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban'la birlikte yüzmek üzere dereye gitti. Lise öğrencisi iki kuzen derede yüzerken, bir süre sonra akıntıyla kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen yakınları ve köylüler yaptıkları aradan sonuç aladı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. 2 saat süren arama çalışması sonucunda Diyar Çoban'ın cansız bedenine ulaşılırken, Veysi Çoban'a ise ulaşılamadı. Gencin bulunması için çalışmalar sürerken Diyar Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları genç kızın ölümüyle büyük üzüntü yaşarken, kuzeninin bulunması için endişeli bekleyiş sürüyor.

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