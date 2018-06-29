Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS’in Hizan ilçesi kırsalında başlatılan operasyonlar devam ederken, 10 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede yapılan arazi aramalarında 3 el yapımı patlayıcı madde ile 10 teröristin kullandığı silah, mühimmat, malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristelirin etkisiz hale getirilmesi, kulanmış oldukları sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 28 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hizan'ın Koçyiğit köyü kırsalına operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonlarda 10 teröristin öldürüldüğü bölgede arazi arama tarama çalışmalarını da yapıldığı ve bu çalışmalar sırasında çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bitlis ili Hizan ilçesi Koçyiğit köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 28.06.2018 günü icra edilen temas arama faaliyetinde, 3 adet El Yapımı Patlayıcı Madde ile 10 BTÖ mensubu silah, mühimmat, malzeme ve dokümanlar ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup, bölgede operasyona devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."



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