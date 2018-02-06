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Bitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı

BİTLİS’te polis ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kusurlu bulunan işyerleri ve araçlara ceza kesildi. Uygulama kapsamında öncelikle okul servis araçları ve şoförleri,...

Bitlis'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı
BİTLİS’te polis ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kusurlu bulunan işyerleri ve araçlara ceza kesildi.
Uygulama kapsamında öncelikle okul servis araçları ve şoförleri, okulla ilgisi olmayan şüpheli şahıslar, okul çevrelerinde bulunan umuma açık yer ve iş yerlerinin denetimi yapıldı. Bitlis ve ilçelerinde 71 ekip ve 192 personel ile birlikte yapılan uygulamada, 974 şahıs ile 36 okul çevresi mekan ve 108 araç sorgulandı. 131 okul ve çevresi, 55 internet kafe, 41 kahvehane, 8 büfe, 10 park/bahçe denetlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda,  2 hırsızlık, 1 yaralama, 1 askeri ceza kanununa muhalefet, 1 kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama suçlarından aranan, toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu, hırsızlık ve okulla ilişiği olmamasına rağmen okul önünde eğitim-öğretimin güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından ise 8 kişi hakkında ise adli ve idari para cezası, 13 okul servisine 4 bin 108 TL para cezası uygulandı.

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