Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı / Ek fotoğraf
19 Temmuz 2019 Cuma 17:55
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